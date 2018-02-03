البنك الزراعي قطاع الجزيرة يوفر 13 ألف باله خيش و600 حاصدة لحصاد القمح

مدني 3-2-108م (سونا) -أعلن الأستاذ محجوب أحمد محمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن توفير 13 ألف باله خيش إضافة ل 600 حاصدة بكلفة بلغت 200 مليون جنيه لمقابلة إحتياجات حصاد محصول القمح .

وقال في تصريح (لسونا ) إن مساحات القمح المزروعة تبلغ 275 ألف فدان فيما بلغ حجم التمويل 500 مليون جنيه غطت كلفة المدخلات والتحضيرات من سماد وتقاوي وترحيل .

وأشار محجوب إلى أن العمل جار لترحيل الخيش من ميناء بورتسودان الي مخازن فروع القطاع، وتوقع أن يحقق محصول القمح هذا الموسم إنتاجية عالية وأرجع ذلك للطقس الملائم لنجاح محصول القمح .