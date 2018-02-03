وزير المالية بالجزيرة يصدر قرارين بإلزام المصانع والمستوردين بتحديد الأسعار ومنع إحتكار 17 سلعة أساسية

مدني3-2-2018م (سونا) - أصدر الأستاذ خالد حسين وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة قراراًبإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع وتكوين آلية لإنفاذ القراروالبدء الفوري في تنفيذ القرار وفق القوانين المتاحة على المستويين الولائي والمحلي إضافة للحصول على قوائم أسعار السلع من المصانع والمستوردين وألزم القرار محلات البيع المباشر للجمهور بإعلان أسعار بيع السلع بصورة واضحة ومقروءة للمشتري.

كما أصدر الوزير قرارا بمنع إحتكار السلع الضرورية التي تمس حياة المواطنين وحدد القرار 17 سلعة شملت السكر والدقيق والزيوت والصابون والشاي ولبن البدرة والغاز واللبن والعدس والأرز وصابون البدرة والفول المصري والبصل ودقيق البكت قمح ودقيق لبكت ذرة .

وشدد القرار توريد السلع والخضروات إلى أماكن البيع المباشر ومنع القرار مزاولة مهنة الوساطة والسمسرة إلا بموجب تصديق صادر من جهات الإختصاص، ونص القرار على معاقبة كل من يخالف القرار وفق قانون حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس بالولاية .