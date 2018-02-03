رئيس لجنة جمع السلاح بسنجة يعلن انطلاقة عملية جمع السلاح

سنجه 3-2-2018(سونا) - أعلن المهندس أبو القاسم حسن فضل الله معتمد محلية سنجة رئيس لجنة امن المحلية رئيس لجنة جمع السلاح بالمحليه أعلن عن انطلاقة عملية جمع السلاح لفترة الجمع الطوعي وذلك اعتبارا من أمس 2فبراير الي اليوم 8-فبراير الجاري .

وأوضح المعتمد لدي ترؤسه اجتماع اللجنة مع قيادة الإدارة الاهلية والنظار والعمد اليوم ضرورة واهمية الانتشار الفوري وسط القواعد لتسهيل مهمة جمع السلاح ، مشددا علي عدم التهاون في عملية جمع السلاح ، لافتا تعرض كل من يخالف عملية جمع السلاح للمحاسبة القانونية الصارمة بعد انتهاء فترة الجمع الطوعي والتي يعقبها الجمع القسري .

وناشد المعتمد الأجهزه الإعلاميه وائمة المساجد بمتابعة جمع السلاح بالمحلية وتبصير المجتمع بمخاطر السلاح في ايدي المواطنين وتسببه في زعزعة الامن والتعايش السلمي.

هذا وقد أكدت الإدارة الأهلية استعدادها التام لتسهيل جمع السلاح حفاظا علي الامن والاستقرار وانفاذا لقرار رئاسة الجمهورية .

