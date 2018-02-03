وفد اتحادي يزور النيل الأبيض غدا لمتابعة تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطنى

كوستي في 3 - 2 - 2018م ( سونا ) - يزور حاضرة ولاية النيل الأبيض يوم غدٍ الاحد وفد وزاري اتحادى رفيع المستوى يضم 12 وزيرا اتحاديا برئاسة الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادى ، لمتابعة تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطنى والوقوف علي ما تم تنفيذه منها والسياسات والاجراءات التى وضعتها حكومة الولاية لانفاذ ما تبقي من التوصيات خلال الفترة المقبلة .

وقال الاستاذ الطيب محمد عبد الله أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض في تصريح لـ ( سونا ) إن الوفد الوزاري سيعقد اجتماعا مع مجلس وزراء حكومة الولاية برئاسة الدكتور عبد الحميد موسي كاشا للوقوف على مستوى انفاذ توصيات الحوار الوطني في الفترة السابقة والتدابير المطلوبة من السياسات والاجراءات لانفاذ التوصيات في الاعوام 2018 - 2019 - 2020 م ، كما يعقد الوفد اجتماعاً مع لجنة الاسناد لتنفيذ التوصيات والتي تضم كل الاحزاب والقوي السياسية التي شاركت في الحوار الوطني >

واضاف أن الوفد سيطلع علي نموذج لتطبيق انفاذ مخرجات الحوار الوطنى علي مستوي المحليات ( محلية كوستي انموذجا) ، ويشهد مساء يوم الاحد برنامجاً مصاحبا بنادي الضباط بكوستي .

