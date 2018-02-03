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أخبار محلية - اقتصادية

القطاع الاقتصادي بالنيل الأزرق يجيز خطة وزارة المالية والاقتصاد والتنمية البشرية للعام 2018م

التاريخ : 03-02-2018 - 11:43:00 صباحاً
الدمازين 3-2-2018م( سونا) - أجاز القطاع الإقتصادي الخدمي بمجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق
خطة وزارة المالية والإقتصاد والتنمية البشرية للعام 2018م .
وأصدر القطاع في اجتماعه اليوم بالقاعة الصغرى بالأمانة العامة لحكومة الولاية برئاسة الدكتور عبد الرحمن بلال بلعيد نائب الوالي وزير الصحة رئيس القطاع ، أصدر حزمة من التوصيات في مقدمتها إعطاء الأولوية لمشروعات تخفيف حدة الفقر والإهتمام بمركزة الإيرادات بالوزارة وتمكينها بالكوادر المؤهلة لإحداث التنمية الإقتصادية والإستمرار في مشروعات التنمية الريفية وبرامج الحوار الوطني والسلام بالولاية .
ودعت التوصيات الى زيادة السعة التخزينية للمحاصيل الزراعية بالولاية الى جانب توفير الكوادر المتخصصة والمدربة في مجال تحصيل الإيرادات .
وأجاز القطاع خطة وزارة الصحة للعام 2018م والتي جاءت متسقة مع الخطة الصحية العامة وأهداف التنمية المستدامة التي شملت 52 من المشروعات الصحية وجاءت الخطة متضمنة لعدد من الأهداف الإستراتيجية . وأصدر القطاع حزمة من التوصيات في مقدمتها التركيز على تقوية النظام الصحي بالمحليات على مستوى الولاية .
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