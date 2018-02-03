المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية ينطلق بعد غد في أبوظبي

أبوظبي في 3 فبراير ( وام ) - تنطلق بعد غد في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" /أدنيك/ ‏فعاليات "المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية" ‏برعاية ‏سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ‏رئيس مجلس إدارة ‏جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار وضمن فعاليات اسبوع ابوظبي للابتكار .

ويقام المنتدى على مدى يومي 5 و6 فبراير الجاري إلى جانب معرض صحة الحيوان وسلسلة الدواجن في الشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة نحو 600 شركة تمثل ما يزيد على 100 دولة تستعرض منتجاتها وخدماتها المتطورة ‏إضافةً إلى قرابة 50 ابتكارًا ثوريًا تقدم لأول مرة في المنتدى الذي يمثل المعرض الأضخم للابتكارات الزراعية المستدامة على مستوى العالم والتي ستتنافس على 7 جوائز ستحظى بها أفضل الابتكارات المشاركة في مجالات المعرض الستة بالإضافة لأفضل شركة ناشئة في المجال الزراعي.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 15 الف زائر من 125 دولة الفعاليات الثلاث الرئيسية التي تُعنى بالتقنيات الزراعية على مدى يومين وهي "المنتدى ‏‏العالمي للابتكارات الزراعية" و"المؤتمر الدولي الأول للجمعيةالعربية لتربية النحل" و"الدورة الثانية ‏لمعرض ‏صحة الحيوان وتكنولوجيا تربية الدواجن في الشرق الأوسط وأفريقيا /فيف ميا/ ‏‏2018- أبوظبي".‏

