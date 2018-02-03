وزير الزراعة بالنيل الأزرق يؤكد اهتمام وزارته بتوسعة زراعة المحصولات البستانية

الدمازين3-2-2018( سونا) - أكد كمال الدين خلف الله عبد الكريم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات اهتمام وزارته بالتوسع في زراعة المحصولات البستانية ، مشيرا الي أن وزارته وضعت خططا لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

جاء ذلك لدي تفقده المزرعة النموذجية لزراعة المحصولات البستانية وجدد العزم على وضع خطة طموحة تستهدف مساحات كبيرة في زراعة المنتجات البستانية والخضروات للاسهام في الاقتصاد المحلي والقومي .

من جهة أخري أعلن مدير إدارة البساتين فتحي محمد علي عن استجلاب انماط جديدة من شتول المانجو بهدف الصادر وتوقع أن تحقق إنتاجية عالية من واقع ماتتمتع به الولاية من عوامل لانجاحها.



