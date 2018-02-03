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أخبار محلية - اقتصادية

البركة للتأمين: جهود لرفع الوعي بأهمية التأمين في حماية أنشطة الأعمال

التاريخ : 03-02-2018 - 01:42:00 مساءً
الخرطوم 3-2-2018م (سونا) - قال الاستاذ عثمان أبوبكر مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بشركة البركة للتأمين إنهم يدعمون كل الجهود التي من شأنها التبصير بأهمية التأمين في حماية أنشطة الأعمال ودعم الاقتصاد القومي .
وأكد أن مشاركة الشركة في فعاليات الأسبوع الثقافي لمؤسسة الزهراء القرآنية الاساسية بمنطقة الكلاكلة يعد دعمآ لالتزام الشركة بدورها في المسئولية الاجتماعية ورفع الوعي التأميني لدى الجمهور.
وأوضح الاستاذ محمد الضي من ادارة المطالبات بالشركة أن المشاركة تمثلت في جناح تعريفي بخدمات الشركة التأمينية ، حيث تحققت أهداف المشاركة المتمثلة في التفاعل مع الجمهور بمنطقة الكلاكلة وأولياء الأمور بجانب تلقي التلاميذ محاضرة ميسرة حول مفاهيم وخدمات التأمين .
جدير بالذكر أن الاسبوع الثقافي اختتم اعماله صباح اليوم وشهد المعرض المصاحب زيارات من سكان منطقة الكلاكلة والشركات والبيوتات التجارية بالمنطقة بجانب العديد من مؤسسات الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني .
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