السفارة السودانية بالسعودية تختتم احتفالاتها بالذكرى (62) لاستقلال السودان

الخرطوم 3-2-2018 (سونا) - نظمت سفارة جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية بالرياض أمس الجمعة احتفال السفارة والجالية بالذكرى (62) لاستقلال السودان ، تحت شعار( فلتدم أنت أيها الوطن ) بحضور لفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالرياض ، وعدد من سفراء الدول الشقيقة لدى الرياض وعدد من الإعلاميين السعوديين.

وعبر السفير عبد الباسط بدوي السنوسي في كلمته أنه يعتز بالتنسيق والتكامل بين القيادتين السودانية السعودية والمحبة المتبادلة بين الشعبين ذلك التعاون الذي ترجم عبر مشاركة السودان مع المملكة العربية السعودية ودوّل التحالف عسكريا في عملية إعادة الشرعية في اليمن. وقدم التحايا لأبطال القوات المسلحة السودانية الذين يشاركون في التحالف دفاعاً عن المقدسات الإسلامية.

وأشاد السفير بتطور العلاقات بين السودان والمملكة، مبشرا مواطني الجالية بموافقة السلطات السعودية رسمياً على فتح مسار لأبناء الجالية ضمن المدارس الأهلية السعودية تدريس المنهج السوداني وتجري هذه الأيام الاستعدادات في السفارة للتنسيق مع وزارة التعليم السعودية .

وقدم السنوسي التهنئة لأبناء الجالية السودانية المقيمة بالمملكة لحضورها الكثيف ولوجودها وتمثيلها المشرف بالمملكة أداءاً وكفاءةً وخلقاً وأمانة وسيرة حسنة. وشكر القائمين على تنظيم الحفل من داخل وخارج السفارة.

من جهته عبر عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي السفير ضياء الدين بامخرمة عن اعتزازه بالجالية السودانية وتلاحمها وتماسكها داخل المملكة، مهنئاً رئيس الجمهورية وحكومة السودان وأبناء الجالية وأبناء السودان بهذه الذكرى المجيدة .

فيما قدم سعادة السفير بسام الأغا سفير دولة فلسطين للرياض وشاح فلسطين لسعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي .

و تضمن الاحتفال كلمات مستلهمة من روح الاستقلال ومشاركة مجموعة من الفنانين السودانيين بأغنيات وطنية بالإضافة إلى مشاركة عدد من أطفال الجالية وفقرات أخرى متنوعة ، وكانت للسفارة الإثيوبية بالرياض مشاركة متميزة بفاصل يؤكد التمازج وقوة العلاقات بين الدولتين ، وتم خلال الحفل تكريم عدد من أبناء الجالية الذين كان لهم دور مشهود في خدمة أبناء الجالية، حيث اعتادت السفارة على هذا التكريم كل عام.

ونظراً لأهمية القيمة التاريخية واكتشاف الماضي الأصيل وإظهاره برؤية معاصرة تعزيزاً للهوية الوطنية والثقافية تميز معرض التراث بمناسبة ذكرى الاستقلال بما يتوافق مع معطيات الوطن الذي ضم بين أروقته عرض مجسمات عن تاريخ أصل الحضارات القديمة والأهرامات وأعمالاً فنية تشكيلية مستوحاة من التراث السوداني مما جعله بشكله المميز محط أنظار الزوار وفضاءً واسعاً للمعرفة والاكتشاف .

الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال جاء ختاماً لاحتفالات السفارة بأعياد الاستقلال، حيث سبقة حفل رسمي للسفارة بقصر طويق بحي السفارات بالرياض في مطلع يناير 2018م شرفه أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين بوزارة الخاريجة السعودية وعدد من سفراء الدول الإفريقية والعربية والأوروبية المعتمدين لدى الرياض .

