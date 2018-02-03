رئيس وفد مفاوضات دارفور يصل أديس

أديس أبابا 3-2-2018(موفد سونا) - وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدكتور أمين حسن عمر رئس الوفد الحكومي لمفاوصات دارفور بدعوة من الوساطة الإفريقية لعقد جولة من المشاورات حول خارطة الطريق التي سبق أن وقعتها حكومة السودان مع حركتي العدل و المساواة و حركة تحرير السودان مني أركو مناوي .

وأكد دكتور أمين في تصريح ( لسونا ) وصول وفد الحكومة السودانية إلى أديس أبابا بناء على دعوة قدمت للحكومة السودانية ببرنامج ذي شقين يتعلق أحدهما بوقف العدائيات في المنطقتين و الثاني هو التشاور حول تنفيذ خارطة الطريق في المرحلة القادمة و تشمل المنطقتين و دارفور.

و أكد دكتور أمين حسن عمر أن اللقاء مع الوساطة ذو طبيعة تشاورية و لا يشتمل أي لقاءات ثنائية مع أي طرف آخر.

و أوضح أن الفكرة تقوم على التوصل لخطة عمل تنفيذية لخارطة الطريق التي وقعت عليها كل الأطراف بما في ذلك الحركتين، حركة مناوي و حركة العدل و المساواة، وأن هذه الخارطة تترتب عليها التزامات سيجري التشاور حولها مع الوساطة.

و قال دكتور أمين إنه لا يوجد أي تفاوض الآن فيما يتعلق بدارفور، مشيرا إلى أن أي تفاوض مكانه الدوحة، قطر، إلا أنه أكد أنه يمكن التوقيع على اتفاق لوقف العدايئات في دار فور رغم أن الواقع في دارفور يوكد عدم وجود أي عدائيات هناك أصلا.

و أضاف د. أمين أن خارطة الطريق هي وسيلة لهدف محدد و هو الوصول للسلام و أن التشاور قد يشمل حوارا حول الحوار الوطني و كيفية إشراك هذه الأطراف في الحوار و إعداد الدستور القادم .

و تشير (سونا) إلى أن الوفد الذي يترأسه د أمين حسن عمر سيلتقي بالآلية الإفريقية يوم غد الأحد وهو مسار مختلف عن جولة التفاوض الجارية حاليا بين وفد حكومة السودان بقيادة مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود و وفد الحركة الشعبية شمال لمنطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق بقيادة عمار أموم.