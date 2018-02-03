ورشة حول رؤية السلام القادم بجنوب كردفان لدعم التفوض باديس غداً بالبرلمان



الخرطوم 3-2-2018 (سونا) - تنظم المنظمه العالمية لرعاية المرأة بمناطق النزاعات ورشة عمل حول رؤية السلام القادم بولاية جنوب كردفان ودعما لمسار التفاوض الذي سيعقد باديس ابابا خلاال الايام القادمة وذلك يوم غد الأحد بمقر المجلس الوطني برعاية نائب رئيس المجلس الوطني عائشه احمد صالح .

وتتناول الورشه عدد من اوراق العمل حول رؤية نحو السَلام القادم وادارة الموارد في ظل السلام بالولاية ومساهمات ابناء جبال النوبه في الاستقلال .

واكدت الأستاذه عفاف تاور عضو المجلس الوطني رئيس المنظمه أن هذه الورشه تعمل علي دعم التفاوض الذي سينعقد خلال هدا الشهر باديس ابابا لافتة في تصريحات صحفيه الي ان توصيات هذه الورشه ستقدم في ملتقي السَلام الرابع لنساء جبال النوبه الذي سيشرفه النائب الآولْ ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح السبت المقبل.