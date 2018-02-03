إضافة الطاقات المتجددة للشركة السودانية للتوليد المائي

الخرطوم 3-2-2018م (سونا) - قررت الجمعية العمومية لشركة التوليد المائي تعديل اسم الشركة السودانية للتوليد المائي لتكون الشركة السودانية للتوليد المائي والطاقات المتجددة ، وشرعت الإدارة القانونية في تكملة الإجراءات مع المسجل التجاري.

وقال المهندس صالح علي عبد الله مدير شركة كهرباء السودان القابضة إن قرار الجمعية جاء متماشيا مع دخول مشروعات الطاقات المتجددة مرحلة التنفيذ ، وقد اتخذ خيار إضافتها لشركة التوليد المائي لتقليل التكلفة الإدارية ، ولأن طبيعة التوليد المائي الأقرب للطاقات المتجددة.

الجدير بالذكر أن السودان وقع اتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية لتركيب 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الضوئية بنظام الاستثمار ، وكذلك مذكرة تفاهم مع شركة ديوثاوث البريطانية لتركيب 200 ميغاواط ، ويتبنى مشروع إدخال مضخات الري بالطاقة الشمسية ، ويتم بحث إدخال طاقة الرياح مع شركة أوروبية ، إضافة لوحدات التوليد المنزلية في الريف للمناطق البعيدة من شبكات الكهرباء العامة. وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت أن خطتها لعام 2018 ، تتضمن الشروع في التنفيذ الفعلي لمبادرة السيد رئيس الجمهورية :( شمس السودان طاقة ونماء) والتي تهدف إلى إضافة أكثر من ألف ميقاواط من الطاقات المتجددة إلى الشبكة القومية فضلاً عن الري بالطاقة الشمسية والوحدات المنزلية في الريف ، وقد قطع التنفيذ شوطاً مقدراً .



