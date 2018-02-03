حاتم السر: لقاء البشير والسيسي بأديس مهد الطريق لحل الإشكالات

الخرطوم في 3 -2-2018 م (سونا )- رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني بنتائج لقاء الرئيسين البشير والسيسي مؤخرا بأديس أبابا .

ووصف الأستاذ حاتم السر وزير التجارة، والقيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل في تعميم صحفي اللقاء بأنه تطور إيجابي في مسار العلاقات السودانية المصرية .

وقال" إنّ لقاء أديس أبابا بين قيادة البلدين، طوى صفحة الخلافات ومهد الطريق أمام اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لمعالجة كافة الملفات ووضع خارطة طريق لمستقبل العلاقات السودانية المصرية ".

وأضاف "الصداقة والأخوة بين الرئيسين عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي، تتعمّق وتعود بالفائدة لمصلحة البلدين، وتفتح قنوات رئاسية للتواصل تتجاوز العراقيل والمحطات المربكة."

وأشاد بتعبير أن السودان ومصر وأثيوبيا أسرة واحد. وطالب بترجمة هذه الروح إلى خطوات فعالة، داعيًا الجميع من الأدباء والفنانين والساسة والإعلاميين والاقتصاديين في القطاع الخاص والحكومي إلى العمل مباشرة لترميم العلاقات السودانية المصرية، مما يشوبها من شوائب مؤقتة يجب أن تزال حتى لا تؤثر على المستقبل الدائم والمصير المشترك الذي يربط البلدين.

وقال السر إنه وحزبه ينظران بسرور للتطورات الإيجابية التي تزيل التوترات ويدعمان كل ما يعزز أمن وادي النيل ودوله.

ووصف الذين يفرحون بسوء علاقة أيًا من دول المنطقة مع السودان بأنهم ينظرون إلى الأمور من زاوية ضيقة، مؤكدًا أن مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا، تبقى دومًا في علاقات مستقرة ومصالح مشتركة.

