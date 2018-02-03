مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور يقف على النفرة المجتمعية للعودة الطوعية بولاية غرب دارفور

الخرطوم في 3-2-2018م(سونا) - وقف الاستاذ تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور اليوم على النفرة المجتمعية لدعم برامج العودة الطوعية بقرى العودة الطوعية بمحلية كرنك بولاية غرب دارفور والتي تبناها شباب وشابات وفعليات مجتمع النازحين بتلك المناطق .

واكدا تاج الدين دعم المفوضية للمبادرة وقال هذا العمل إحياء لسنة التكافل والتراحم و اعلن عن بداية النفرة لكل مناطق العودة الطوعية بولايات دارفور، داعيا كل قطاعات المجتمع والمرأة و الادارات الاهلية والاعيان ومنظمات المجتمع المدني لتبني هذا المشروع كلا حسب استطاعته لمساعدة النازحين واللاجئين للعودة إلى قراهم لتتكامل الجهود الرسمية والشعبية .

و تفقد تاج الدين المنشآت الخدمية بقرية مقرني بولاية غرب دارفور والتزم بإعادة تأهيل كافة المرافق الخدمية السابقة اضافة للمرافق الجديدة حسب حاجة المنطقة .

واشاد بجهود حكومة ولاية غرب دارفور لدعم برنامج العودة الطوعية .

