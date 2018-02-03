موريشيوس تستضيف المنتدى الإفريقي حول الطاقة في يونيو القادم

أبيدجان 3-2-2018م (بانا) - ستعقد الدورة العشرون من منتدى الإفريقي للطاقة، وهو تجمع عالمي مهتم بالاستثمار في البنية التحتية في قطاعي الطاقة والصناعة، في الفترة من 19 إلى 22 يونيو بجزيرة موريشيوس، تحت شعار "تأملات حول السنوات العشرين الماضية".

ووفقا للبيان الذي أرسلت إلى وكالة بانابريس نسخة منه، فإن المنتدى الاقتصادي الإفريقي، الذي سيعقد للمرة الأولى في إفريقيا، يتخذ شكله التنظيمي في الاجتماع الوزاري، وسيكونه موضوعه العام:"بناء استراتيجية متماسكة للسنوات العشرين المقبلة". وسيتبادل المشاركون فيه الأفكار حول البلدان الإفريقية لاستكشاف بيئات الطاقة الفريدة لكل بلد في القارة لا سيما غاز إفريقيا من أجل ضمان المستقبل - مع تحديث للمشاريع الجارية- وكذلك سيدرسون نسبة نجاح المبادرات والأدوات التي نفذها الفاعلون مثل باور أفريكا و كي أف دابليو والهيئة المالية الدولية على مدى العقدين الماضيين.

وسيعمل المصرف الدولي وجامعة بيركلي في كاليفورنيا مع منظمي "إنرجي نت" على وضع خطة عمل خلال المؤتمر مع أهداف للسنوات العشرين المقبلة، بقصد وضع الأسس للأجيال القادمة من مستخدمي الطاقة في إفريقيا.

وستوزع جوائز تقديرية على الأفراد الذين قدموا مساهمة كبيرة في هذا القطاع على مدى السنوات الـ20 الماضية في إطار المنتدى الإفريقيا للطاقة.

ويعود اختيار موريشيوس لاستضافة الدورة الـ20 من المنتدى إلى موقعها المتميز للتجارة في إفريقيا، والاعتراف الدولي بنجاحها في الحوكمة ومناخها المواتي للأعمال والمستثمرين.

