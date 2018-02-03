الخارجية تعرب عن إدانتها القوية للتفجير الإرهابي بأنقرا

الخرطوم 3-2-2018 م (سونا ) - اعربت وزارة الخارجية عن إدانتها القوية للتفجير الإرهابي الذي تستهدف مبني دائرة الضرائب بالعاصمة التركية أنقرا مساء يوم 2018/2/1 وألحق أضراراً كبيرةً بالمبني ،في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة في بيان لها عن رفضها واستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية .

وعبرت الوزارة مجدداً عن تضامن السودان الكامل مع حكومة تركيا الشقيقة ودعمها ومساندتها لها في مواجهة الأعمال الاجرامية الآثمة ، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية .

