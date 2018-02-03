والي شمال دارفور تنفيذ قرار جمع السلاح اسهم كثيرا في استقرار الاوضاع الأمنية

الفاشر 3-2-2018م (موفد سونا) - أكد والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية. وقال خلال الحوار الذي اجراه مع الوفد الاعلامي المرافق لوفد الهيئة التشريعية القومية الذي زار الولاية مؤخرا (منشور بصفة الحوارات) قال ان حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها الولاية تعزى لدور الاجهزة الامنية واحترافيتها، مشيرا الي ان قرار جمع السلاح وجد ارادة قوية من قبل رئاسة الجمهورية ورغبة اكيدة من مواطني دارفور بصفة عامة ومواطني شمال دارفور بصفة خاصة مما انعكس ايجابا علي امن واستقرار الولاية .

كما اشاد بجهود القوات المسلحة والقوات النظامية في حفظ الامن وتحقيق الاستقرا مجددا الاشادة بقوات الدعم السريع وما قامت به من عمل خاصة في تنفيذ قرارات جمع السلاح بشقيه الطوعي والاجباري

وفيما يتعلق بأحداث مستريحة قال الوالي ان قوات الدعم السريع تعاملت باحترافية عالية فيما يتعلق باعتقال موسي هلال زعيم قبيلة المحاميد ولم تقم بأي تجاوزات .

وبخصوص تنفيذ قوات الدعم السريع لقرار جمع السلاح بالولاية قال الوالي ان اي عمل كبير ونبيل قد تصاحبة بعض الممارسات والتجاوزات التي تكون غير مقبولة ولكن بكل تأكيد هي تجاوزات فردية تصنف في خانة التجاوزات الفردية فاذا حدثت تجاوزات مثلا "طريقة التفتيش غير لائقة او طريقة المعاملة للاشخاص"

تصنف بانها ممارسات فردية ويتم معالجتها وهنالك بعض الممارلاسات والتجاوزات التي قد تأتي من بعض الافراد بعضهم تم رفده وبعض تم ايقافه وبعضهم تمت محاكمتهم

وبالتاكيد مثل هذه الممارسات هي ليست محل قبول لدى القيادة السياسية .

