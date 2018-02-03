رئيس الجمهورية يلتقي وزير العدل

الخرطوم 3-2-2018م( سونا) - التقي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء اليوم ببيت الضيافة وزير العدل د. ادريس ابراهيم جميل بحضور رئيس القضاء مولانا حيدر احمد دفع الله والنائب العام مولانا عمر احمد محمد.



واوضح وزير العدل في تصريحات صحفية ان اللقاء إستعرض الوضع الاقتصادي والجرائم الاقتصادية المتمثلة في تهريب السلع الاساسية والذهب خارج البلاد .



وابان وزير العدل ان اللقاء ناقش اقتراحات بتشديد العقوبة علي المهربين بموجب القانون وان يتم السيطرة علي التهريب عبر عقوبات رادعة لتحقيق الوفرة في تلك السلع .



واضاف وزير العدل انه سيتم الجلوس مع المختصين في الجمارك والمعادن وبنك السودان للنظر في تشديد العقوبات في التعامل مع النقد الاجنبي والسلع الاساسية، وتوقع عقد ورش فنية في هذا الصدد للخروج بقانون رادع للمهربين.