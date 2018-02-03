الحكومة تصدر قرارا بحصر تجارة الذهب عبر البنك المركزي

الخرطوم 3-2-2018 م ( سونا) - اصدرت الحكومة قرارا بحصر تجارة الذهب شراءا وبيعا وتصديرا عبر بنك السودان المركزي فقط .



واطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدي لقائه ببيت الضيافة مساء اليوم محافظ بنك السودان المركزي د. حازم عبد القادر علي سير تنفيذ التوجيهات والقرا رات الخاصة بسعر الصرف وتداعياته في الفترة الاخيرة .



وأوضح محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية ان البنك المركزي سيشتري الذهب من مناطق الانتاج ويقوم بتصديره واي جهة ترغب في الذهب عليها شرائه مباشرة من بنك السودان ممثلا في مصفاة الذهب.



واكد حازم ان القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدي الدولة مما ينعكس اثره علي سعر الصرف.



وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن الية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادر وكل موارد البائعين للنقد الأجنبي عبر غرفة التعامل بالنقد الاجنبي داخل المصرف التجاري المعني ومن ثم تتم عملية توظيف النقد الأجنبي وفقا لاولويات الاستيراد بجانب تجفيف كل استخدامات الدولار من السوق الموازي مما يحقق استقرارا في سعر الصرف.