اقتصادى يثمن الدور المتعاظم لمصرف الإدخار فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلاد

الخرطوم 4-2-2018(سونا) ثمن بروفيسور الكندى يوسف المحلل الاقتصادى استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الدور المتعاظم الذى ظل يلعبه مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلاد .

وجدد الكندى فى تصريح (لسونا) دعوته لرفع رأس مال المصرف حتى يتمكن من اداء رسالته فى تقديم التمويل الاصغر للمشروعات الانتاجية على مستوى المركز والولايات وخاصة فى الريف السودانى فضلا عن انفاذ سياسات الدولة الرامية لتوفير سبل العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع بالتركيز على الشرائح الضعيفة موضحا ان المصرف تمكن من تخفيف اعباء المعيشة وسط المواطنيين من خلال العديد من المبادرات التى اطلقها فى كافة المجالات اضافة الى النجاحات التى حققها المصرف فى مجال المسؤولية الاجتماعية الى جانب نشاطه المصرفى .

وأكد الكندي على ضرورة دعم المصرف لتمكينه من الانتشار الجغرافى وتمويل المشروعات النوعية ذات البعد الاجتماعى الى جانب مشروعات التمويل الاصغر مشيرا الى ان المصرف قد نال جائزة اتحاد المصرفيين العرب لعامين متتاليين لدوره المحورى فى تطوير الاقتصاد الاجتماعى والتنموى مما جعله رائدا للصيرفة والتنمية الاجتماعية والادخارفى البلاد على المستوى القطرى والاقليمى .



