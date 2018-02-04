الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

الكويت 4-2-2018 م (كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 299ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 373ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 423ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 321ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن أشار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع السياسة النقدية الأخير إلى ثقته بمعدلات التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

