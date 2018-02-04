الخرطوم 4-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18.0000

الين الياباني 0.163 0.1638 0.1634

الجنيه الاسترليني 25.3567 25.4835 25.4201

الفرنك السويسري 19.2589 19.3552 19.307

الدولار الكندي 14.4496 14.5218 14.4857

كرونة السويدية 2.2692 2.2805 2.2749

الكرونة النرويجية 2.3207 2.3323 2.3265

الكرون الدنماركي 3.0053 3.0203 3.0128

الدينار الكويتي 59.8903 60.1898 60.04

الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003

الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009

الريال القطري 4.9315 4.9562 4.9438

الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326

الريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.3667 22.4785 22.4226



