شركة الخليج للسكر توقع اتفاق مشروع في مصر

دبي 4-2-2018 م (رويترز) - قالت شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء في العالم، يوم الأحد إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير سينتج سكر البنجر .

وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، متحدثا خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن المشروع المصري المسمى ”القناة للسكر“ سيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن سوق مستهلكيه .

وأبلغ إسلام سالم المدير التنفيذي للمشروع المؤتمر أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في السكر فور بدء تشغيل مشروع القناة للسكر مضيفا أن الأهلي كابيتال القابضة شريك مالي رئيسي في المصنع .

وقال سالم إن المشروع سيقام على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) وسيُزرع بالقمح والبنجر خلال الشتاء وبالذرة خلال الصيف .