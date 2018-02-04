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شركة الخليج للسكر توقع اتفاق مشروع في مصر

التاريخ : 04-02-2018 - 08:48:00 صباحاً
دبي 4-2-2018 م (رويترز) - قالت شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء في العالم، يوم الأحد إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير سينتج سكر البنجر .
وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، متحدثا خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن المشروع المصري المسمى ”القناة للسكر“ سيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن سوق مستهلكيه .
وأبلغ إسلام سالم المدير التنفيذي للمشروع المؤتمر أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في السكر فور بدء تشغيل مشروع القناة للسكر مضيفا أن الأهلي كابيتال القابضة شريك مالي رئيسي في المصنع .
وقال سالم إن المشروع سيقام على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) وسيُزرع بالقمح والبنجر خلال الشتاء وبالذرة خلال الصيف .
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