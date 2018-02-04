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أردوغان يزور الفاتيكان لبحث ملف القدس مع البابا فرانسيس

التاريخ : 04-02-2018 - 09:16:00 صباحاً
انقرة 4-2-2018م (ترك برس)- يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد، التوجه إلى إيطاليا، لعقد لقاء مع بابا الفاتيكان فرانسيس.
وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة أنقرة، فإنّ زيارة أردوغان إلى الفاتيكان التي تستغرق يومين، تأتي تلبية لدعوة تلقاها من البابا فرانسيس.
ومن المنتظر أنّ يكون ملف القدس والتطورات المتعلقة بالمدينة المقدسة وعلى رأسها اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل، من أهم المواضيع التي سيتناولها أردوغان وبابا الفاتيكان.
كما يبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والتطورات في الشرق الأوسط وعلى رأسها المأساة الإنسانية الحاصلة في سوريا، وقضايا مكافحة الإرهاب ومعاداة الإسلام والأجانب في أوروبا.
وعلى هامش الزيارة سيجتمع أردوغان مع المستثمرين وممثلي كبرى الشركات الإيطالية، بهدف تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للاقتصاد التركي، وتناول البيئة الاستثمارية في تركيا وفرصها، والتطورات الاقتصادية والإصلاحات الجديدة.
يجدر بالذكر أنّ إيطاليا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا في دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 20 مليار دولار.
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