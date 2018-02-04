بيان مشترك حول وقف إطلاق النار الاحادي ووقف العدائيات وإكمال المفاوضات

اديس ابابا 4-2-2018م (موفد سونا) - في بيان لهم اليوم وقع كل من وفد الحكومة للمفاوضات والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال والوسيط المشترك إتفاق بوقف إطلاق النار الأحادى ووقف العدائيات وإكمال المفاوضات .

وجدد الطرفان التزامهما للوصول إلى سلام دائم وسعيهما لإيجاد السبل التي تقود لمعالجات الموضوعات ، وعبرا عن عميق تقديرهما للألية رفيعة المستوى لجهودها المتصلة ، حيث علقت الآلية الأفريقية المفاوضات وستدعى الأطراف للإلتقاء في تاريخ يحدد لاحقاً ، وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان

1- بتيسير من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى أستأنفت وفود حكومة جمهورية السودان وحركة تحرير السودان قطاع الشمال مفاوضاتهما في اديس ابابا بين (1-4 ) فبراير 2018م .

2- علقت الآلية الإفريقية المفاوضات وستدعو الأطراف للإلتقاء في تاريخ يحدد لاحقاً لاستئناف المفاوضات

3- أعلنت كل من حكومة السودان والحركة قطاع الشمال ومددت كل منهما وقف إطلاق النار ووقف العدائيات على التوالي بالنسبة للصراع في المنطقتين .

4- يجدد الطرفان إلتزامهما للوصول 'الي سلام دائم وأن يحافظا على حسن النوايا وعلى الإبقاء على وقف أطلاق النار ووقف العدائيات كل من جانبه ـ والتي جلبت الكثير من المنافع لأهل المنطقتين .

5- يلتزم الطرفان الإستمرار في السعى لإيجاد السبل التي تقود ألي معالجة الموضوعات القائمة ليتمكنا من إتمام التفاوض بينهما بصورة ناجحة .

6- و يعبر الوفدان عن عميق تقديرهما للآلية الأفريقية رفيعة المستوى لجهودها المتصلة ولتيسيرها ، ويعلنان إستمرارهما في التفاوض مع الآلية في البحث عن الحلول الدائمة .

7- ويعبر الوفدان ايضاً عن تقديرهما وإمتنانهما لكل الشركاء الذين ظلوا يدعمون المفاوضات وعملية السلام .

وقع في أديس ابابا 4-فبراير 2018م

- المهندس ابراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية

- عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال

- ثامبو بويلو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى



