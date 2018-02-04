إنتاجية عاليه لمحصولات العروة الصيفيه ونمو مبشر لمحصول القمح بأقسام مشروع الجزيرة

مدني 4-2-2018م (سونا) - حققت اقسام مشروع الجزيرة انتاجية عالية في محاصيل العروة الصيفية كما يبشر محصول القمح كمحصول شتوى بانتاجية عالية .

وكشفت جولة لوكالة السودان للابناء على سير الموسم الزراعي بشقيه الصيفي والشتوي بعدد من أقسام مشروع الجزيرة حيث إلتقت في قسم الماطوري أحد الأقسام الطرفية بالمشروع بالمهندس جمال النوراني مدير القسم الذي أعلن أن جملة المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القطن في ري الماطوري 1.4 الف فدان ومساحة القطن التجاري 874.5 فدان ومساحة الذرة 17.952 فدان ومساحة الفول السوداني 19.062 فدان ومساحة الجنائن والخضروات 5.578 فدانا .

وأكد النورانى أن الحصاد يسير بصورة طيبة حيث بلغ متوسط إنتاج فدان القطن 7 قناطير ومتوسط إنتاج الذرة 7 جوالات للفدان فيما بلغ متوسط إنتاج الفول السوداني 19 جوالا مشيرا الى إكتمال زراعة 27.4 ألف بمحصول القمح حيث دخلت بلغت عدد الري في بعض المساحات الرية الخامسة وتم تسميد كل المساحات ونظافة الحشائش بإستخدام المبيدات والعمالة اليدوية حيث يجرى التأسيس بصورة جيدة و يبشرالمحصول بإنتاجية عالية داعيا المزارعين الي إزالة الحشائش من محصول القمح والإلتزام بالدورة الزراعية لضمان الري وتفادي مشاكل العطش.

وتوقع النوراني أن يشهد الموسم المقبل توسعا كبيرا في مساحة القطن لما حققه المزارعون من عائد مجز في هذا الموسم معلنا عدم وجود مشكلة في الري بقسم الماطوري خاصة بحفار أبو عشرين مشيدا بإيجابيات الشركات التعاقدية بتوفير التمويل الكافي وتوفير الآليات في الوقت المناسب و إمهال المزارع في السداد لحين الإنتاج ملخصا سلبيات الشركات التعاقدية والجمعيات القاعدية والشركات الخاصة فى الأسعار حيث ان الاسعار التي تعلنها الشركة دون أسعار السوق ولا يقبلها المزارع .

من جانبه أعلن المهندس خير الله قسم الله مدير قسم الترابى أن جملة مساحات القطن المزروعة عبر شركات تعاقدية بلغت من شركة الأقطان 1.5 ألف فدان وشركة معاوية البرير 6.8 ألف فدان إضافة للصنف بركات في مساحة 761.5 فدان والصنف بركات المحور الصيني مساحة 706 أفدنة والتمويل الذاتي 2.4 ألف فدان بالمحور صيني .

واشار خير الله الى ان جملة مساحة الذرة بلغت 22.1 ألف فدان فيما بلغت مساحات الفول السوداني 12.6 ألف فدان والجنائن والخضروات 7.7 ألف فدان والعلف 8.5 ألف فدان والعدسي 2.5 ألف فدان فيما بلغت مساحات السمسم 820 فدانا وفول الصويا 12 فدانا وزهرة الشمس 40 فدانا معلنا إكتمال حصاد الذرة في مساحة 17.9 ألف فدان وأن متوسط إنتاجية القطن بلغ 8 قناطير للفدان وبلغت مساحات الفول السوداني التي تم حصدها 1.3 ألف فدان ومتوسط إنتاجية الفدان 23 جوالا .

وأعلن رئيس قسم الترابى أن مساحة القمح بلغت 6 آلاف فدان وأن مستوى التأسيس ممتاز وموقف الري مطمئن حيث إنتهت الريه الثالثة والرابعة وأكثر من 70% للريه الخامسة مبينا عدم وجود مشاكل في الري مناشدا المزارعين بالعمل على نظافة الغيط من الحشائش والشجيرات الضارة وتجهيز الأرض وحفر أبو عشرين.

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