التباين يفرض سطوته على أداء البورصات العربية الأسبوع الماضي

الرياض 4-2-2018 م (الأناضول)- تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط هدوء في التعاملات مع قرب نهاية موسم نتائج أعمال الشركات السنوية..

وقال أسامة السدمي، خبير أسواق المال العربية (سعودي): سيطر التباين على أداء البورصات العربية، في ظل تعرض بعض الأسواق لعمليات بيع مكثفة وحادة مع سعي بعض المستمرين لجني الأرباح.

وأضاف السدمي في اتصال هاتفي مع "الأناضول": بينما كان هناك صعود في أسواق أخرى بقيادة السعودية، رغم عودة الخسائر لأسواق النفط العالمية.

ووفق حسابات "الأناضول"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل في تداولات الاسبوع الماضي بنسبة 2.2 بالمائة إلى 68.58 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس عن الفترة نفسها بنحو 1 بالمائة إلى 65.45 دولار للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.79 بالمائة إلى 7656 نقطة، بمكاسب سوقية تخطت 21.8 مليار ريال (5.8 مليارات دولار) وسط صعود 17 قطاعاً من بينها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.19 بالمائة إلى 1357 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك بنسبة 2.05 بالمائة، إضافة إلى مكاسب في أسهم الخدمات بنسبة 0.73 بالمائة يقودها "بتلكو" بنسبة 1.94 بالمائة.



وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.55 بالمائة إلى 5035 نقطة مع صعود أسهم القطاع المالي والخدمي والصناعي بنحو 1.61 بالمائة و0.97 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي.



وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.5 بالمائة إلى 6685 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.87 بالمائة إلى 404 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً 1.65 بالمائة إلى 907 نقطة.



وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بمكاسب طفيفة بلغت 0.3 بالمائة إلى 2193 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.13 بالمائة إلى جانب مكاسب طفيفة في القطاع المالي والخدمي بنحو 0.09 بالمائة و0.26 بالمائة على الترتيب.

في المقابل، جاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 2.67 بالمائة إلى 9207 نقطة، بعد مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية بضغط هبوط أسهم الاتصالات بنسبة 4.19 بالمائة والصناعة بنسبة 3.49 بالمائة والبنوك بنحو 2.69 بالمائة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.63 بالمائة إلى 3412 نقطة مع تراجع أسهم العقارات يقودها "إعمار العقارية" بنسبة 3.63 بالمائة، فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.33 بالمائة، إلى 4612 نقطة بضغط هبوط أسهم الطاقة يقودها "دانة غاز" بنسبة 3.85 بالمائة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.54 بالمائة إلى 15088 نقطة تحت وطأة مبيعات للمصريين قابلها عمليات شرائية للعرب والأجانب.

