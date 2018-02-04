المنتجات المعتمدة على اللحم النيئ ربما تضر الحيوانات الأليفة وأصحابها



هولندا 4-2-2018م (رويترز) -- تظهر دراسة جديدة من هولندا أنه على الرغم من أن وجبات الحيوانات الأليفة المكونة أساسا من اللحم النيئ أصبحت واسعة الانتشار على نحو متزايد فإن هذا اللحم ربما يتعرض للتلوث ببكتيريا وطفيليات.



وعُثر بشكل خاص على بكتيريا إي.كولاي وليستيريا والسالمونيلا في طعام مجمد تجاري من اللحم النيئ من شركات هولندية ، وتشمل الوجبات النيئة أكلات مجففة مثل آذان الخنازير ووجبات منزلية الصنع ووجبات تجارية بها لحوم وعظام مكسوة باللحم وخضروات وبيض وحبوب وخميرة وحليب وزبادي.



وقال دكتور بول أوفرخاو من جامعة أوتريخت لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني إن ”مسببات الأمراض يمكن انتقالها .. لأصحاب الحيوانات من خلال الاختلاط المباشر بالحيوانات الأليفة (النوم مع الحيوانات الأليفة ولعق الوجه وملامسة الفراء) أو من خلال حدوث تلوث للطعام وأواني المطبخ“.



ويتوافر أكثر من 200 منتج غذائي تجاري يعتمد على اللحم النيئ للحيوانات الأليفة في هولندا. وحلل أوفرخاو وزملاؤه 35 منتجا مجمدا من المنتجات الأكثر شعبية بين أصحاب الحيوانات الأليفة في هولندا.



وبحث الباحثون عن سلالتين من بكتيريا إي.كولاي (إحداهما مرتبطة بالفشل الكلوى عند البشر والأخرى تعتبر مقاومة للمضادات الحيوية) بالإضافة إلى بكتيريا ليستيريا والسالمونيلا والعديد من الطفيليات.



ووجد الباحثون السلالة الأولى من إي.كولاي في ثمانية منتجات والسلالة المقاومة للمضادات الحيوية في 28 منتجا وسلالة من ليستيريا وسلالات إضافية من ليستيريا في 15 منتجا وبكتيريا السالمونيلا في سبعة منتجات. وعُثر على طفيليات في عشرة منتجات. وكانت خمسة منتجات فقط غير ملوثة.

وعلى النقيض من ذلك نادرا ما يحتوي طعام الحيوانات الأليفة الجاف المعلب شبه الرطب على مسببات أمراض حسبما ذكر معدو الدراسة في دورية سجل الطب البيطري على الانترنت.



وقال أوفرخاو ”نعرف منذ سنوات كثيرة أن هناك أخطارا مرتبطة بإعطاء الحيوانات الأليفة طعاما يعتمد على اللحم النيئ“.



وأضاف هو وزملاؤه في تقريرهم ”فيما يتعلق بالتغذية فهذه الوجبات غالبا ما تكون ناقصة في العديد من المواد الغذائية ومن ثم فربما تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة“. وقال أوفرخاو إن ”أكثر الجوانب المقلقة من ناحية الصحة العامة في نظرنا ليس هي ارتفاع معدل انتشار مسببات الأمراض المحتملة التي وجدناها فقط وإنما أيضا ما وجدناه من بكتيريا مقاومة للعديد من الأدوية“.