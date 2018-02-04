طوكيو 4-2-2018م (أ ش أ) - نجح فريق من الباحثين اليابانيين في تطوير تكنولوجيا جديدة تتمكن من إنتاج أنسجة جديدة لتجديد الشعر، والتي قد تلعب دورا مهما في تطوير علاجات تساقط الشعر في المستقبل .

وعلى الرغم من أن تساقط الشعر لا يهدد حياة الإنسان إلا أنه يشكل مصدر إزعاج كبير للكثيرين في جميع أنحاء العالم، خاصة في مجتمعات كبار السن .

وينطوي فرع الطب التجديدي للشعر على آلية تجديد بصيلات الشعر بواسطة أجهزة صغيرة تعمل على إنماء الشعر والحفاظ عليه كعلاج جديد لمكافحة مشكلة الصلع.

ووفقا للباحثين في كلية الطب جامعة "طوكيو".. تعتمد تقنية إعداد جراثيم بصيلات الشعر على زرع البصيلات عن طريق زرع جرثومة تعمل على تعزيز كفاءة البصيلات المنبتة للشعر.

ونتيجة لذلك أعد الفريق بنجاح ما يصل إلى 5000 جرثومة لبصيلات الشعر في وقت واحد وأفادوا بنمو شعر جديد بعد زرع هذه الجراثيم في عدد من فئران التجارب .

وقال دكتور جونجي فوكودا أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة "يوكوهاما" الوطنية في اليابان إن هذه الجراثيم تشكل مفتاحا مهما لإنتاج كميات ضخمة من المواد الطبيعية المحفزة على عودة بصيلات الشعر لنشاطها مرة أخرى وإنبات الشعر.