شركات من جنوب أفريقيا لزراعة فول الصويا بمشروع الجزيرة

مدني في 4-2 -2018م (سونا) - إستعرضت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمحلية جنوب الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الاستاذ المنير عبدالله عمر معتمد محلية جنوب الجزيرة رئيس اللجنة تقارير الموسم الصيفي والشتوي والري إضافة لخطة الموسم المقبل والمشاكل والمعوقات التي صاحبت الموسم .

من جانبه حيا المعتمد المزارعين وشركاء العملية الزراعية بمشروع الجزيرة مبينا ان قوة الدولة في إنتاجها وقوة شعبها وإرتباطه بالأرض وإسناد المزارع عبر البنوك والمصارف والشركات بتوفير التقاوي المحسنة والمبيدات والرش بصورة علمية وفنية عالية ومبشرا المزارعين بدخول شركات جديدة من جنوب افريقيا لزراعة فول الصويا بقسم المسلمية بأقل التكاليف وبإنتاجية عالية حسب الدراسات.

ووجه المعتمد برفع الإنتاج الرأسي وتكثيف الإرشاد وسط المزارعين بطرق الوقاية وترشيد المياه حسب الدورة الزراعية ووضع ضوابط لفتح أبواب الترع والمحافظة عليها بالتعاون مع أجهزة الدولة والمزارعين. وعبر عن سعادته بالإنتاجية العالية لمحاصيل العروة الصيفية ونجاح العروة الشتوية المبشرة بإنتاج عال .

فيما أعلن مساعد محافظ مشروع الجزيرة المهندس عوض الجيد الزبير إلتزام إدارة المشروع بتذليل كافة المشاكل والإستفادة من فرص التمويل المتاحة عبر الشركات والبنوك، موضحا عن نفرة لمدة اسبوعين لازالة العدار من محصول القمح بالمبيدات مطالبا المزارعين بالتبليغ الفوري عن مشاكل المياه والإلتزام بالدورة الزراعية .

من جانبه ناشد مدير إدارة الغيط بمشروع الجزيرة المزارعين بالتعاون والتنسيف مع الشركات لإنجاح الموسم المقبل بتوفير التقاوي المحسنة والتحضير الجيد وإحكام الخطط خاصة في مجال الري والإرشاد والتمويل وتوفير العمالة للقطن في الموسم المقبل متوقعاً زيادة المساحات لما حققه من إنتاجية عالية في هذا الموسم .

كما إستمع الإجتماع الي تقارير من ادارة الري ومديري الأقسام وممثلي المزارعين حول نجاح الموسم الصيفي وما تحقق من إنتاجية عالية ومعالجة سلبيات المرحلة السابقة والإستعداد المبكر للمزارعين بزيادة مساحة محصول القطن وتوفير المعينات وتمكين روابط المزارعين من اداء مهمتها وتفعيلها حسب القانون .

س ص

