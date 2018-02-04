مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً

الخرطوم 4-2-2018م(سونا) أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4587.163 نقطة .

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم الخميس الماضى فقد شهد اليوم انخفاض حجم التداول من 26,406,013 إلي 16.099.295 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت (39) % .

وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 95,970 إلي 272.303 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 183 %.

وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 23 صفقة إلي 19 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (17)% .

وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع الإستثمار والتنمية اليوم إستقرار سع شركة الهجرة للصرافة المحدودة عند 1.5 جنيه.

وسجل قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم إستقرار سعر صكوك الاستثمار الحومية (صرح) عند 100.54 جنيه.

وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارة واحدة وإستقرار سعر 4 إصدارات وإنخفاض سعر إصدارة واحدة وذلك من جملة 6 إصدارة تم تداولها اليوم.

