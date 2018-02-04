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أخبار محلية - سياسية

منبر( سونا ) يستضيف غداً الصندوق القومي للتأمين الصحي

التاريخ : 04-02-2018 - 12:15:00 مساءً
الخرطوم 4-2-2018م(سونا) - يستضيف منبر وكالة السودان للانباء فى الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين بدار الشرطة ببرى الصندوق القومي للتأمين الصحي للحديث حول تدشين قائمة أدوية التأمين الصحي (2018-2020 ) الذى ينعقد تحت شعار (لنجعل المؤمن عليهم محور إهتمامنا ) .
وسيتحدث فى المنبر كل من بروفيسور عمر زايد رئيس اللجنة العليا للدواء والمعالجة بالصندوق وبروفيسور على جبور اختصاصي الاطفال وعضو اللجنة ، والبروفيسور الرشيد احمد عبد الله اختصاصي الجراحة العامة وعضو اللجنة والبروفيسور عبد اللطيف عشميق نقيب الاطباء واختصاصي أمراض النساء والتوليد ودكتور نور الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك .
والدعوة موجهة لكافة أجهزة الإعلام المحلية والعالمية .
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