سفير السودان بالسعودية يستقبل سفير دولة الكويت

الرياض 4-2-2018(سونا)-استقبل سفير السودان بالرياض سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي بمكتبه ظهر اليوم سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الرياض سعاة السفير الشيخ/ ثامر جابر الأحمد الصباح .

وقدم سعادة سفير الكويت التهنئة بمناسبة الذكرى الــ(62) لاستقلال السودان المجيد ، لسعادة السفير وللسودان حكومة وشعباً متمنياً الامن والسلام والرخاء للسودان .

وأصطحبه سعادة السفير السنوسي في جولة للمعرض المصاحب لأحتفالات الاستقلال بالسفارة وشكره علي تلك العلاقة الأخوية الصادقة التي تثبت عمق العلاقات بين السودان والكويت ومتانتها وما يجمع البلدين من أواصر المحبة والتلاحم والإخاء.



