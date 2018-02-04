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أخبار محلية - سياسية

السنوسى يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية

التاريخ : 04-02-2018 - 01:03:00 مساءً
الخرطوم فى 4-2-2018م (سونا) أكد الشيخ ابراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية لافتا الى تطورها فى كافة المجالات .
وثمن السنوسي لدي لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري السيد بسام محمد القبندي سفير دولة الكويت لدى السودان موقف دولة الكويت الداعم للسودان بجانب دورها فى حل الخلافات العربية .
ووصف القبندي فى تصريحات صحفية العلاقات السودانية الكويتية بأنها متطورة ومتميزة وراسخة مبينا أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وقال إن العلاقات بين البلدين أخوية وتاريخية وقوية مبينا ان اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات .
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