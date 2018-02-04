الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي تنظم ملتقى للشركات التى تساهم فيها

الخرطوم 4-2-2018م(سونا)-تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ملتقى الشركات التي تساهم فيها وذلك في السابع من مارس المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، من خلال منتدى ومعرض أغرا الشرق الاوسط الذي يقام في الفترة 6 -8 مارس 2018 تحت رعاية الدكتور ثاني بن أحمد الزيوديوزير البيئة والتغيير المناخي بدولة الامارات العربية المتحدة،بمشاركة أكثر من 269 شركة من 44 دولة، بالإضافة الى 4526 مشارك من 92 دولة حول العالم .

و أوضح سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن مشاركة الهيئة في منتدى ومعرض أغرا الشرق الاوسط تأتي كشريك استراتيجي حصري للفعالية، حيث وقعت الهيئة ومعرض اغرا الشرق الاوسط اتفاقية يتم من خلالها استضافة لقاء شركات الهيئة.

وقال إن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدول العربية في تقليص الفجوة المتزايدة في تعزيز الأمن الغذائي، وهو أحد الأسباب التي تدعو الهيئة للاهتمام بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين في معرض "أغرا الشرق الأوسط" حيث تحرص الهيئة دائماً على بناء الشراكات وتوطيد العلاقات مع المؤسسات العربية والدولية لإيجاد منافع متبادلة.

وأكد حرص الهيئة على استضافة لقاء الشركات التي تساهم بها الهيئة في معرض "أغرا الشرق الأوسط 2018" لأنه يوفر منصة للمنظمات والشركات لتقديم أحدث التقنيات المستخدمة وتسليط الضوء على أهم الابتكارات في مجالات زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات واستزراع الأحياء المائية والصحة الحيوانية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها الصناعة وكيفية معالجتها.

وتشمل الشركات التي تساهم بها الهيئة في جمهورية السودان والتي تعمل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كلا من شركة سكر كنانة، الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق( أقدي) ، الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية، الشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي ، الشركة العربية السودانية للبذور، الشركة العربية لإنتاج المحاصيل، شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي، الشركة المتميزة لإنتاج الخضر والمحاصيل الزراعية المحدودة، شركة المزدانة للزراعة بدون حرث ،شركة سكر النيل الأبيض، الشركـة العربية للأدوية المحدودة و شركة الباقير للحوم الحمراء.

