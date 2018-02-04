رئيس الجمهورية يتعهد بضرب كل فاسد ومتآمر

الخرطوم 4 - 2 - 2018 م ( سونا ) - تعهد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة المشير عمر البشير بضرب كل فاسد وكل متآمر وبناء جيش قوي يدافع عن حدود البلاد والتصدي لكل الأعداء .

وقال رئيس الجمهورية خلال مخاطبته اليوم المؤتمر السنوي لتقويم الاداء للعام 2017 م للمنسقية العامة للدفاع الشعبي بالمركز العام إن هذه المرحلة هي مرحلة تعدد الكتائب ، كتائب زيادة الإنتاج وكتائب إلكترونية لمواجهة الحرب النفسية التي تسعي لهزيمة الشعب نفسيا .

وثمن رئيس الجمهورية مجاهدات الشهداء منهم الشهيد الزبير محمد صالح وإبراهيم شمس الدين ورفاقهم .كما حيا المجاهدين المرابطين الآن في الثغور من الدفاع الشعبي والقوات المسلحة وحرس الحدود والدعم السريع الذين يدافعون عن الثغور مشددا علي ان السلام يحتاج الي قوة تحميه .

وقال الرئيس " ثقتي في اخواني كبيرة ولست مشغولا ب 2020 لأننا أصحاب منهج وأنا اول من يقف مع من يختاره الشعب ".

وأشاد رئيس الجمهورية بمجاهدات ودور الدفاع الشعبي في الانتصارات التي تحققت والتي بفضلها تحقق السلام .

وقال إن الاستهداف كان كبيرا وأن اعداءنا لن يتركوننا بالرغم من أننا هزمناهم بتوجهنا الي الله وتمسكنا به و لاننا تعاهدنا وتبايعنا علي المحافظة علي البلاد والجهاد في سبيل الله والمحافظة علي الوطن وستظل الراية مرفوعة و لن نركع ولن نسجد إلا لله.

ولفت الرئيس الي ان أساليب الأعداء تتغير كل مرة تارة بالجنائية وتارة بالحرب الاقتصادية وذلك لكسر ارادة الشعب واضاف" لكن محاولاتهم لن تزيدنا إلا قوة ومنعة" .



