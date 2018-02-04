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لجنة الامن بكسلا تقف علي الاحول الامنية بالولاية

التاريخ : 04-02-2018 - 02:35:00 مساءً
كسلا 4/2/ 2018م (سونا)- عقدت لجنة أمن الولاية إجتماعا برئاسة الاستاذ مجذوب أبوموسي مجذوب والي الولاية بالانابة إطمانت من خلاله علي الموقف الجنائي والامني والعسكري .
واوضح اللواء شرطة الدكتور يحيي الهادي سليمان مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن أن اللجنة إطمانت علي الاحوال الامنية علي مستوي الولاية والاجراءات التي اتخذتها اللجنة فور وقوع حادث حي الميرغنية. وفيما يتعلق بالموقف السلعي خاصة الدقيق قال مقرر لجنة الامن ان اللجنة أمنت علي ضرورة توفير السلعة لكافة المخابز بالولاية الي جانب ا إطمئنان اللجنة علي موقف سلعة الغاز والسلع الاخري.
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