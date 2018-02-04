وزير الخارجية الإيراني يعتبر أن سياسة واشنطن النووية تهدد بفناء البشرية

طهران 4-2-2018م (فرانس 24 ) - اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة نشرها على موقع "تويتر" ليل السبت الأحد أن السياسة الأمريكية النووية العسكرية تجعل البشرية أقرب إلى "الفناء"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الجمعة أنها تخطط لاقتناء أسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة بذريعة أن روسيا تجدد ترسانتها من هذه الأسلحة.

وكتب ظريف إن السياسة الأمريكية "تعكس الاعتماد المتزايد على السلاح النووي في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ما يعجل بفناء البشرية".

وأضاف أن "إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قتل" الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى المبرم في صيف 2015م "ينبع من التهور الخطير نفسه".

