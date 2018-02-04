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سوريا: أردوغان يؤكد لماكرون أن تركيا ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى

التاريخ : 04-02-2018 - 02:47:00 مساءً

انقرة 4-2-2018م (ا ف ب )- أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد السبت لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أن عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا تهدف إلى محاربة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية"، مشددا على أن بلاده "ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
إن تركيا "ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى"، وأن العملية العسكرية الحالية "لا تهدف سوى إلى تطهير" منطقة عفرين في شمال سوريا من "العناصر الإرهابية".
وأطلقت تركيا في 20 يناير عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية "الإرهابية" في عفرين، وتسعى لإخراجها من معقلها بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية.
وقتل سبعة جنود أتراك السبت بينهم خمسة لقوا مصرعهم في هجوم واحد استهدف دبابة، وفق ما أعلن الجيش التركي. وهي أعلى حصيلة للأتراك في يوم واحد.
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