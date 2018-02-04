جمعية المحللين الماليين بالامارات تستضيف مؤتمرا اقليميا للاستثمار

دبي في 4 -2-2018م /وام/ -تستضيف جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في 22 فبراير بمبنى سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية في أبوظبي.

وسيجمع المؤتمر الذي يقام تحت عنوان "استراتيجيات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العصر الرقمي" أعضاء وحملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين وكبار خبراء قطاع الاستثمار لمناقشة أحدث القضايا المؤثرة على الاستثمار في أعقاب تقدم الذكاء الاصطناعي .

ويتبادل المتحدثون خبراتهم في استراتيجيات الاستثمار في سياق الثورة الصناعية الرابعة /الثورة التكنولوجية الحالية/ ومخصصات الأصول في أسواق اليوم وكيفية تأثير استراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عامر خان صاحب محلل مالي معتمد رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: نظرا للتحديات التي ترافق ديناميات السوق المتطورة في الشرق الأوسط يتعين على خبراء وممتهني الاستثمار تكييف استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل تكنولوجيات بديلة جديدة .

وقبيل انعقاد المؤتمر سيتم نشر نتائج الاستبيان السنوي لآراء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في أسواق الشرق الأوسط والذي يسبر أغوار أفكار وآراء خبراء الاستثمار العاملين في المنطقة حول مجموعة كبيرة من التوجهات التي تسود الأسواق .

