النائب الأول لرئيس الجمهورية يجدد حرص الدولة وإهتمامها بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

الخرطوم 4-1-2018م(سونا)- جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص الدولة وأهتمامها بقضايا شريحة الأشخاص ذوي الاعاقة كواجب ديني وأخلاقي.

واوضح لدي ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة أن هذه الشريحة فئة قادرة علي العطاء ولها إرادة قوية وإسهامات سياسية وأقتصادية وإجتماعية.

وقالت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية ان الإجتماع أمن علي ضرورة العمل لإنفاذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 م وتنزيل مواده علي الوزارات والولايات بجانب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بجعل العام 2018 م عاما للأشخاص ذوي الاعاقة وبموجبه سيتم تسريع التدخلات العاجلة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة الصديقة بجانب ضرورة إستكمال الخطة الاستراتيجية 2018-2030م لتكون الاطار الذي سيتم من خلاله العمل مع الأشخاص ذوي الاعاقة.

ودعا الاجتماع لتعزيز البناء المؤسسي في الوزارات والولايات لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة.

الي ذلك قال العقيد م بدرالدين أحمد حسن الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة إن الاجتماع أكد علي إكمال البناء المؤسسي الخاص بعمل الإعاقة بصورة عامة وفي المجلس علي وجه خاص مبينا أن الاجتماع أمن علي إعتماد إستراتيجية وطنية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن إنشاء الادارات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارات وتشكيل المجالس الولائية في هذا الشأن.

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