لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني تعقد اجتماعا بولاية النيل الأبيض

ربك 4 - 2 - 2018 م ( سونا ) - عقدت لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة د. فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي صباح اليوم اجتماعا موسعاً بحاضرة ولاية النيل الأبيض ضم مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة أمنها والمديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بالولاية .

وأكد د. فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي التزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ودعا الى الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها الولاية لزيادة الإنتاج والإنتاجية، كما دعا الى ضرورة الاستمرار في برامح التنمية والخدمات وبرنامج محو الأمية.

من جانبه؛ أوضح د.عبدالحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا وتعاونا تاما بين القوى السياسية، مؤكدا أن الأداء التنموي في الولاية يمضي بصورة طيبة، مشيرا إلى استمرار حكومة الولاية في تنفيذ مشروعات التنمية خاصة في مجالات المياه والصحة والتعليم والطرق، معلنا عن اكتمال عدد من المشروعات التنموية بالولاية، والتي سيفتتحها السيد رئيس الجمهورية، وكشف والي النيل الأبيض عن رغبة عدد من المستثمرين للاستثمار بالولاية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن حكومته وضعت حزمة من التدابير والتحوطات للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق أبرزها تكوين مراكز البيع المخفض والتعاونيات في إطار الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة.

وقد استمعت اللجنة إلى تقرير حول موقف تنفيذ ولاية النيل الابيض لمطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجاته، مشددة على ضرورة تنزيل التوصيات على مستوى الولاية ومحلياتها المختلفة.

واطمأنت اللجنة على اكتمال العمل في عدد من مشروعات التنمية التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة شملت منتجع الجزيرة أبا السياحي ، ومستشفى حوادث الأطفال ، واستاد ربك الأولمبي؛ إضافة إلى بعض الطرق الداخلية.

