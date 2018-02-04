اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تستعرض تقرير وزارة المعادن



الخرطوم في 4-2-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة/ منى إسماعيل أبو حراز وكيل وزارة المالية تقرير وزارة المعادن الذي قدمه السيد/ وكيل الوزارة .

وأوضح التقرير أن إنتاج الذهب بلغ نسبة 100% من المخطط للعام 2017م حيث بلغ الإنتاج حوالي 103 طن من خام الذهب إضافة إلى زيادة الإنتاج فى المعادن الأخرى، وقد بلغت إيرادات الوزارة 2,191,5 مليون جنيه، كما خطت الوزارة خطوة عملية في إنشاء بورصة الذهب والمعادن بسوق الخرطوم للأوراق المالية .

وأشار التقرير إلى تكثيف الرقابة على شركات الامتياز والشركات الوطنية وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاع ونشر الوعي بقضايا البيئة والسلامة وتوقيع عدة إتفاقيات في مجال التعدين .

وأوصت اللجنة بالمراجعة الدورية لسياسات الدولة تجاه بيع وشراء وتصدير الذهب والتنسيق المحكم بين مستويات الحكم المختلفة فيما يخص أمر التعدين .

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