المعادن تجيز مقترح شراء شركات الامتياز لحجر المعدنيين التقليديين



الخرطوم 4-2-2018 (سونا)- أجاز مجلس وزير المعادن المقترح المقدم من الشركة السودانية للموارد

المعدنية "الذراع الرقابي للوزارة " القاضي بشراء شركات الامتياز المنتجة لحجر المعدنيين التقليديين ومعالجته داخل مصانع تلك الشركات، وعزت الوزارة الأسباب التي دفعتها لإجازة هذا المقترح للقفزة الكبيرة التي حققتها الشركات التي تعمل وفق هذا النظام وهما شركتي " كوش " الروسية و"دلقو" التركية حيث حققت هاتين الشركتين قفزات كبيرة في الإنتاج إلى جانب الفوائد الكبيرة التي تجنيها الأطراف المتعددة .(الحكومة ، الشركة ، المعدن التقليدي).

وأكد وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع اليوم أن هذه التجربة لها إيجابيات أكثر من السلبيات على رأسها التخلص من الزئبق الذي سيتم حظره بحلول العام 2020 ، إلى جانب زيادة العائدات لكل الأطراف " الشركات ، المعدنين التقليديين والدولة " ، لافتا إلى أن هذه التجربة ستعمم على الشركات التي تطلب العمل بها بعد تحقيها للنجاح في عدد من الشركات .

من جهته كشف مدير الشركة السودانية بالإنابة د. ناجي محمد علي خلال تقديمة رؤية الشركة لهذا المقترح والذي جرت مناقشته في مجلس وزير المعادن أن هناك شركتين تعملان بهذا المقترح استطاعتا تحقيق قفزات كبيرة في الإنتاج هما " كوش الروسية ودلقو التركية" مما شجع شركات أخرى للحصول على تصديق للعمل وفق هذا النظام هما شركتي " مناجم المغربية ، وأم درمان" ، مشيرا إلى أن هذا النظام أسهم في زيادة العوائد الجليلة للحكومة والذي انعكس بدوره على الولايات ، مشيرا إلى أن ولاية البحر الأحمر على سبيل المثال حصلت خلال العام الماضي على عوائد وصلت إلى (13) مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستحد من استخدام الزئبق بنسبة كبيرة لجهة عدم معالجة المعدنين التقليدين لهذا الحجر بواسطة الزئبق حيث تتم معالجته عبر الشركات داخل مصانعها .

يذكر أن اجتماع مجلس وزير المعادن رقم (1) للعام 2018 ناقش تقرير لجنة شراء الحجر من المعدنين التقليديين ورؤية تنظيم وتطوير السوق النموذجي التي سيبدأ العمل بها هذا الشهر وذلك بتوفير الوحدات العلاجية والإسعاف والمياه النظيفة بتلك الأسواق إلى جانب عرض لائحة التدريب للشركة السودانية للموارد المعدنية التي قدمتها إداراة الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى جانب عرض مقترح لائحة التعامل مع الأحجار الكريمة وتقرير آخر حول استخدام المتفجرات في التعدين التقليدي.

ف ع

