الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينج 777-200LR من أسطولها بعد خفض رحلات أمريكا



دبي 04-02-2018م (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران ومصادر إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي قررت سحب خمس طائرات بوينج 777-200LR الطويلة المدى من أسطولها بعدما قررت العام الماضي إلغاء بعض الرحلات التي كانت تسيرها بتلك الطائرات.



وأكد متحدث باسم الاتحاد للطيران قرار الناقلة سحب الطائرات بوينج 777-200LR من أسطولها. وقالت خمسة مصادر إن تلك الطائرات اعتبرت زائدة عن الحاجة في أعقاب قرار العام الماضي بخفض رحلات إلى الولايات المتحدة، وقد يتم بيعها.



تعكف الناقلة على خطة جديدة لأسطولها وشبكتها في إطار مراجعة أطلقتها في 2016. وفي 24 يناير أبلغت الشركة رويترز أنها أوقفت استخدام خمس طائرات شحن إيرباص.

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