الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:31:00 PM

أخبار العالم - اخبار عربية

الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينج 777-200LR من أسطولها بعد خفض رحلات أمريكا

التاريخ : 04-02-2018 - 05:50:00 مساءً

دبي 04-02-2018م (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران ومصادر إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي قررت سحب خمس طائرات بوينج 777-200LR الطويلة المدى من أسطولها بعدما قررت العام الماضي إلغاء بعض الرحلات التي كانت تسيرها بتلك الطائرات.

وأكد متحدث باسم الاتحاد للطيران قرار الناقلة سحب الطائرات بوينج 777-200LR من أسطولها. وقالت خمسة مصادر إن تلك الطائرات اعتبرت زائدة عن الحاجة في أعقاب قرار العام الماضي بخفض رحلات إلى الولايات المتحدة، وقد يتم بيعها.

تعكف الناقلة على خطة جديدة لأسطولها وشبكتها في إطار مراجعة أطلقتها في 2016. وفي 24 يناير أبلغت الشركة رويترز أنها أوقفت استخدام خمس طائرات شحن إيرباص.
ط ي / ف ع
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء