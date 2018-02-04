جهود لرفع حجم التبادل المصرفي بين السودان والإمارات

الخرطوم 4-2-2018 (سونا)- شرع بنك الخليج - السودان بعد حصوله على موافقة البنك المركزي في إنشاء فرع له في دولة الإمارات، في خطوة لرفع حجم التبادل المصرفي بين البلدين.

وقالت الأستاذة شذى عبد العال مدير العلاقات العامة ببنك الخليج السوداني في تصريح ل(سونا) إن المرحلة التالية تتمثل في استيفاء بنك الخليج لمطلوبات دولة الإمارات العربية المتحدة المصرفية لافتتاح فرع البنك بها.

وأشارت إلى أن بنك الخليج هو نتاج شراكة إماراتية سودانية تمثل امتداداً للتبادل الاقتصادي بين البلدين والذي بدأ منذ عقود من الزمن، كما أن توقيت هذه الخطوة يخدم القطاع المصرفي في البلاد والذي يقبل على عهد اقتصادي جديد في ظل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، والانفتاح الكبير على الدول الأخرى .



ط . ف

