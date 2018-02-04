وزير: مصر تصدر سندات دولية بقيمة 4-5 مليارات دولار خلال أيام



القاهرة 014-02-2018م (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الأحد إن بلاده ستطرح سندات دولية قيمتها بين أربعة وخمسة مليارات دولار خلال أيام قليلة.



وأضاف الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز ”سيكون لدينا جولة ترويجية قصيرة قبل طرح سندات دولية قيمتها 4-5 مليارات دولار في الأيام القليلة المقبلة“.



كان الجارحي أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار أواخر يناير.



وقال الجارحي يوم الأحد خلال مؤتمر بمجلس الوزراء”من المتوقع إصدار السندات الأسبوع المقبل“.



كانت مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.



وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو.

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