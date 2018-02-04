البنك المركزي يعلن عن عوائد مجزية للمصدرين ومراجعة ضوابط الاستيراد

الخرطوم 4-2-2018 (سونا) - أعلن بنك السودان المركزي عن عزمه منح عوائد مجزية للمصدرين ومراجعة ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، مشدداً على ضرورة قطع الطريق أمام تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازي .

وأشار محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر - في إطار لقاءاته التشاورية بمديري عموم المصارف العامله بالبلاد - أشار الى ضرورة التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية لحُسن استغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي .

وقال المحافظ إن البنك المركزي بصدد مراجعة سعر الصرف التأشيري لمنح عوائد مجزية للمصدرين، كما سيقوم البنك بمراجعة ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، وذلك بإلغاء عمليات الاستيراد بدون تحويل قيمة، وتقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية وذلك بمنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد على أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها .

وأشار سيادته أن البنك المركزي سيربط عمليات الاستيراد بموافقته المسبقة، منوهاً الى أن بنك السودان المركزي سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية .

وطالب محافظ بنك السودان المركزي مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير؛ وذلك لضمان عودة حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات، لافتا إلى تجربة الشركات المحظورة .

من جهة أخرى تطرق محافظ البنك المركزي إلى ما تم تداوله من شائعات فى الوسائط المختلفة من تحديد سقف السحوبات من البنوك، داعياً مديري عموم المصارف لتطمين عملائهم بعدم صدور أي قرار من البنك المركزى يقضي بتحديد سقف للمسحوبات، وأن ما يتم تداوله عبر الوسائط شائعات لا أصل لها من الصحة.

وفى ذات السياق، أشار محافظ البنك المركزي إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية يقضي باحتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب، مؤكداً سعي البنك المركزي لجذب المزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي والعمل على تنشيط نقاط البيع والخدمات المصرفية الالكترونية.

