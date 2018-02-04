انتصار أبو ناجمة : مشروع الحوار عبر رغم كيد المتربصين

الخرطوم 4-2- 2018( سونا) -

أكدت رئيس لجنة التعليم بالمجلس الوطني د.انتصار أبو ناجمة أن السودان عبر بمشروع التوافق والحوار لتكون رسالة لكل متربص ، وحثت أبو ناجمة لدى مخاطبتها مشروع التفوق الأكاديمي والذي أطلقه الإتحاد العام للطلاب السودانيين ،حثت الطلاب على تكوين كتائب إلكترونية لدحض الشائعات ،وأبانت ان مشروع التفوق الأكاديمي والذي تضمن قوافل للولايات كافة ، يجب أن ينظر لهذا الإسناد في إطار الرسالة الكلية للإنسان مع مراعاة الإتقان والتجويد في مشروع التفوق الأكاديمي

ولفتت إلى ضرورة النظر لحجم التربص الذي يمر به السودان ،وقالت إن هذا المشروع رسالة للشعب لمعنى التكافل الحقيقي ،وأردفت ان طلاب السودان أمامهم تحد في نطاق حماية الوطن بالتعليم والفكر .

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد حسب الرسول الطاهر إن مشروع التفوق الأكاديمي استراتيجي وسينتظم في كل الولايات ،ويستهدف كافة الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة هذا العام ،وطلاب الولايات والمحليات البعيدة من خلال اسناد اكاديمى للمواد الدراسية، موضحا ان هذا العام تم اعداد 400 مركز لتقديم عملية الاسناد الاكاديمي في الولايات المختلفة بكل السودان.

الجدير بالذكر ان الاتحاد ودع افواج القوافل التعليمية للولايات والتي تشمل الاستاذ الزائر وحقيبة الطالب الالكترونية والحصص التركيزية للاسهام في زيادة التحصيل الدراسي للطلاب.