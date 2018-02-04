وزير الخارجية يلتقي بوفد شركات روسية

الخرطوم 3-2-2018م (سونا) - التقى وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، بمكتبه اليوم ، بوفد شركة مصرف Global Resources و Gasprom Bank الروسيين ،، حيث جرى خلال اللقاء بحث مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء توجيهات قمة سوشي الاخيرة بين رئيسي البلدين، وتم استعراض مسيرة عمل الشركة في السودان في مجال انتاج الذهب .

و اثنى الوزير على العلاقات السودانية الروسية خاصة في المجال الاقتصادي ، حيث ثمن انخراط الشركة بالعمل في السودان ، واطلع على مشاريع الشركة المستقبلية في السودان والتقنية الجديدة التي ترغب الشركة بإدخالها في السودان .

من جانبه عبر رئيس الوفد عن سعادتهم بالعمل في السودان واثنى على الثروات الهائلة التي يتمتع بها، مشيرا الى أن عمل الشركة يأتي لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين ، وأشار الى نية البنك العمل على تعزيز العلاقات المصرفية مع البنوك السودانية تسهيلا لعمل المستثمرين الروس الذين يرغبون في العمل في السودان .

